Симптомы заболевания у учеников гимназии №642 указывают на вспышку ротавирсной инфекции

В одном из корпусов гимназии №642 Василеостровского района Санкт-Петербурга массовое заболевание учащихся. Точное количество заболевших пока не известно. По сообщению Роспотребнадзора , четыре ребенка госпитализированы с признаками ротавирусной инфекции. Однако число пострадавших может оказаться больше.

На данный момент идет проверка еды в школьной столовой. После выяснения обстоятельств и лабораторных исследований собранных проб можно будет установить причину заболевания школьников. Как отметили в РПН, надзорные ведомства пока не имеют никаких претензий к оператору соцпитания.

Несколько учеников гимназии обратились в медучреждения с жалобами. На текущий момент известно о том, что среди пострадавших двое ребят из 1-го класса альфа и один из 1-го бетта. Сотрудники районной прокуратуры и Роспотребнадзора уже провели проверку организации-поставщика продуктов, в ходе которой не выявили каких-либо нарушений. Но окончательно все будет ясно после эпидрасследования.

По предварительной версии, ротавирусная инфекция попала в учебное заведение с одним из зараженных учеников. В ее пользу говорит и то, что жалобы исходили только от учащихся одного из корпусов 642 гимназии и только от детей младших классов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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