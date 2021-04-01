Sohu: Россия способна за несколько дней полностью уничтожить восточное крыло НАТО

Китайские аналитики издания Sohu поразмышляли на тему результата очной схватки между российской армией и НАТО. По их мнению, Альянс ожидает очень жесткий ответ от Москвы.

Так, китайские эксперты смоделировали конфликт между Россией и странами НАТО. Результат показал, что для того, чтобы полностью уничтожить восточное крыло западного Альянса России потребуется несколько дней.

В первую очередь будут поражены Прибалтика и Польша, в результате чего основная группировка НАТО окажется отрезана от коммуникаций.

«Пришло время поменять отношение НАТО к России. Следует учесть, что даже под действием санкций со стороны запада, Москве удается сохранять свой высокий потенциал. Более того, министр обороны Сергей Шойгу провел реформы по увеличению боевой эффективности вооруженных сил. А вот такие государства, как Польша, в плане военного развития находятся очень далеко от России», - считают авторы китайского издания.

Также аналитики утверждают, что Альянсу не поможет даже подкрепление Польши военной мощью Соединенных Штатов. Все потому, что Россия отличается прекрасным потенциалом своих кадров. Ведь подготовить отличного офицера за один день невозможно.

Поэтому китайские эксперты посоветовали странам НАТО сделать все возможное для того, чтобы не допустить вооруженного столкновения с Россией. Последствия этой войны затронут всю Европу.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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