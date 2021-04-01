Турция предложила альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

Сегодня, 00:30

Image 16+
Турция предложила альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

Недавнее ЧП, случившееся в Суэцком канале с 400-метровым контейнеровозом Ever Given, заставило многих подумать об альтернативных маршрутных путях. Ведь за последние несколько дней владельцы судов, попавших в неожиданную пробку, понесли огромные убытки, как и мировая экономика в целом. На этом фоне Анкара предложила свой вариант этому важному морскому пути. Об этом сообщает турецкое издание Turkiye.

Так, Турция предложила обратить внимание на Средний коридор, причем, его частью будет новый канал Стамбул. По словам главы турецкого Минтранспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, новый канал обладает качественной системой судоходства и навигации, а поэтому сможет претендовать на статус надежного торгового пути.


Средний коридор входит в проект «Один пояс, один путь»: начинаясь в Турции, он проходит через Кавказ, Каспий, Туркмению, Казахстан и заканчивается в Китае. По словам турецкого чиновника, это - безопасный и малозатратный по времени путь.

Когда Караисмаилоглу сравнил Средний коридор и Северный морской путь, больше баллов, по его мнению, заслуживает первый вариант: здесь на руку играет климат и он почти на 2 000 км и на 15 дней короче, чем СМП.

Министр подчеркнул, что на развитие нового канала Анкара потратила большие деньги, однако, они должны окупиться, ведь перед Турцией и странами Центральной Азии при использовании Среднего коридора откроются широкие торговоэкономические возможности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Турция предложила альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

Сегодня, 00:30

Экономисты предупредили о росте цен на товары первой необходимости в России

25-03-2021, 00:50

В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в Евросоюзе

2-03-2021, 09:50

МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

24-02-2021, 18:35

Sohu: РФ нанесла жесткий удар по Китаю в ответ на вырубку леса

23-02-2021, 18:20

Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

13-02-2021, 13:10

СберБанк предложил полностью отказаться от пластиковых карт

11-02-2021, 13:45

Евросоюз намерен отказаться от доллара

1-02-2021, 12:00

The Star: США создали идеальные условия для дедоларизации России, Китая и ЕС

25-01-2021, 21:55

США приготовили сильный удар по российскому рублю

23-01-2021, 18:00

В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

23-01-2021, 15:05

Экс-глава ФРС может привести курс доллара к долгосрочному падению

21-01-2021, 00:00

Золото превышает доллары в российских резервах: правительство делает упор на дедолларизацию

18-01-2021, 11:20

Мордашов предрек катастрофу для России от экономической изоляции

15-01-2021, 19:55

Экономист: дыра в Пенсионном фонде оставит будущих пенсионеров без денег

14-01-2021, 12:25

Эксперты оценили потери Армении в Карабахской войне в $38,4 млрд

13-01-2021, 15:40

Бизнесу Петербурга грозит поствирусный передел

12-01-2021, 19:45

Bank of America считает биткоин худшим из всех пузырей

11-01-2021, 21:29

Стало известно, как вырастут социальные выплаты в 2021 году

11-01-2021, 15:35

Зюганов призвал власти вернуть долги пенсионерам

10-01-2021, 12:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров