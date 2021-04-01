Турция предложила альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

Недавнее ЧП, случившееся в Суэцком канале с 400-метровым контейнеровозом Ever Given, заставило многих подумать об альтернативных маршрутных путях. Ведь за последние несколько дней владельцы судов, попавших в неожиданную пробку, понесли огромные убытки, как и мировая экономика в целом. На этом фоне Анкара предложила свой вариант этому важному морскому пути. Об этом сообщает турецкое издание Turkiye.

Так, Турция предложила обратить внимание на Средний коридор, причем, его частью будет новый канал Стамбул. По словам главы турецкого Минтранспорта и инфраструктуры Адиля Караисмаилоглу, новый канал обладает качественной системой судоходства и навигации, а поэтому сможет претендовать на статус надежного торгового пути.

Средний коридор входит в проект «Один пояс, один путь»: начинаясь в Турции, он проходит через Кавказ, Каспий, Туркмению, Казахстан и заканчивается в Китае. По словам турецкого чиновника, это - безопасный и малозатратный по времени путь.

Когда Караисмаилоглу сравнил Средний коридор и Северный морской путь, больше баллов, по его мнению, заслуживает первый вариант: здесь на руку играет климат и он почти на 2 000 км и на 15 дней короче, чем СМП.

Министр подчеркнул, что на развитие нового канала Анкара потратила большие деньги, однако, они должны окупиться, ведь перед Турцией и странами Центральной Азии при использовании Среднего коридора откроются широкие торговоэкономические возможности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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