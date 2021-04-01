Результаты моделирования войны с Россией оказались неутешительными для США

Сегодня, 08:05

Image 16+
Результаты моделирования войны с Россией оказались неутешительными для США

В Пентагоне рассекретили итоги масштабных виртуальных учений под названием «Рогатина на медведя», которые проходили в 2014 году. Их целью было моделирование ядерной войны США с Россией. Результаты «виртуального противостояния» оказались для США неутешительными. 

Так, согласно сценарию, США противостояло некое Евроазиатское государство Usira, которое показалась экспертам слишком похожей на Россию. Данное государство с целью политического шантажа отказалось поставлять в ЕС энергоносители, спровоцировав военное восстание НАТО.

В ходе сражения США нанесли крупный удар крылатыми ракетами по местам дислокации ракетных установок и ракетным шахтам. Кроме того, удары были нанесены по штабам и секретным командным пунктам. Атака производилась ядерными боеголовками малой мощности и неядерными боеголовками крылатых ракет.


Однако при такой сильнейшей атаке Соединенным Штатам не удавалось подавить сопротивление Usira. Комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом «Мертвая рука», созданный в СССР после мощнейших ударов сохранил работоспособность и смог запустить ракеты.

Все эти действия развили глобальную войну между США и Usira с использованием ракетно-ядерного оружия. В результате ракетно-ядерные удары противника по США уничтожили около 100 миллионов населения, большую часть инфраструктуры и военных объектов. Подобное развитие событий привело бы к тому, что Соединенные Штаты, утратив 80% инфраструктуры и населения перестали бы существовать как государство.

Безусловно, непоправимый ущерб был нанесен и по другим странам. В общей сложности, на протяжении года данной операции ядерная война унесла бы жизни 400 миллионов человек. А уровень разрушения в Европе превысил бы 90%.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Результаты моделирования войны с Россией оказались неутешительными для США

Сегодня, 08:05

Sohu: Россия способна за несколько дней полностью уничтожить восточное крыло НАТО

Сегодня, 00:15

В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет комплекса «Искандер»

Вчера, 16:05

FAZ: Натовские танки застревают в туннелях на пути в Прибалтику

Вчера, 08:50

Обнародованы подробности необъявленной войны, которую ведут США

30-03-2021, 20:10

США свои гиперзвуковые ракеты разместят в Тихом океане

30-03-2021, 09:55

В США объяснили успехи армии ЦАР в борьбе с боевиками

30-03-2021, 08:50

Американский адмирал: реальная война между США и Китаем начнется из-за Тайваня

30-03-2021, 00:20

NI: ржавые корабли ВМС США подрывают репутацию Вашингтона

30-03-2021, 00:00

Кедми: военное присутствие России в Сирии нейтрализует 6-й флот США

29-03-2021, 20:05

США выдавали «Фабрики троллей» Сороса в Гане и Нигерии за «руку Москвы»

29-03-2021, 13:15

США отправили на войну в Донбасс 35 единиц бронетехники

29-03-2021, 11:50

Американский спутник впервые обнаружил российскую АПЛ «Белгород» с ядерной торпедой «Статус-6»

29-03-2021, 10:35

Турция готова вмешаться в ситуацию на Донбассе и помочь Украине в захвате ДНР и ЛНР

29-03-2021, 08:45

Sohu: США хотят ограничить доступ России к Северному морскому пути

28-03-2021, 07:05

Посягнули на святое. Пригожин выступил против «детской кастрации» в США

27-03-2021, 08:55

The New York Times: КНР больше не уважает США

26-03-2021, 21:10

Мать удерживаемой в США россиянки попросила помощи у ФЗНЦ

26-03-2021, 17:05

Израиль случайно раскрыл месторасположение своих секретных военных баз

25-03-2021, 17:05

Военные эксперты назвали ливийский план США против РФ заведомо провальным

25-03-2021, 11:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров