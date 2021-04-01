Результаты моделирования войны с Россией оказались неутешительными для США

В Пентагоне рассекретили итоги масштабных виртуальных учений под названием «Рогатина на медведя», которые проходили в 2014 году. Их целью было моделирование ядерной войны США с Россией. Результаты «виртуального противостояния» оказались для США неутешительными.

Так, согласно сценарию, США противостояло некое Евроазиатское государство Usira, которое показалась экспертам слишком похожей на Россию. Данное государство с целью политического шантажа отказалось поставлять в ЕС энергоносители, спровоцировав военное восстание НАТО.

В ходе сражения США нанесли крупный удар крылатыми ракетами по местам дислокации ракетных установок и ракетным шахтам. Кроме того, удары были нанесены по штабам и секретным командным пунктам. Атака производилась ядерными боеголовками малой мощности и неядерными боеголовками крылатых ракет.

Однако при такой сильнейшей атаке Соединенным Штатам не удавалось подавить сопротивление Usira. Комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом «Мертвая рука», созданный в СССР после мощнейших ударов сохранил работоспособность и смог запустить ракеты.

Все эти действия развили глобальную войну между США и Usira с использованием ракетно-ядерного оружия. В результате ракетно-ядерные удары противника по США уничтожили около 100 миллионов населения, большую часть инфраструктуры и военных объектов. Подобное развитие событий привело бы к тому, что Соединенные Штаты, утратив 80% инфраструктуры и населения перестали бы существовать как государство.

Безусловно, непоправимый ущерб был нанесен и по другим странам. В общей сложности, на протяжении года данной операции ядерная война унесла бы жизни 400 миллионов человек. А уровень разрушения в Европе превысил бы 90%.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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