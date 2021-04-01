Турцию заподозрили в применении ЗРК С-400 против российских ВКС в Черноморском регионе

Сегодня, 12:05

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Турцию заподозрили в применении ЗРК С-400 против российских ВКС в Черноморском регионе

Анкару подозревают в «двойной игре» с ЗРК С-400 на черноморском направлении.

После того, как стало известно, что истребительная авиация Турции в сопровождении самолетов Болгарии и Румынии над акваторией Черного моря мониторила действия и сопровождала российские самолеты, у экспертов России и НАТО возник ряд вопросов. 

И самый важный из них - применяли ли ВВС Турции свои радары зенитно-ракетные комплексов С-400 в рамках тестового развертывания на побережье Черного моря в районе Синопа против российских ВКС. В то же время в НАТО вызывает тревогу тот момент, что эту информацию о полетах военных самолетов альянса и системе взаимодействия Турция может передавать России.


«Стоит отметить, что этот вопрос волнует не только российских, но и натовских экспертов. Если в России Турцию подозревают в том, что она могла применять радары С-400 для получения данных о перемещении самолётов российских ВКС или авиации ВМФ РФ, то на Западе Анкару подозревают «в возможном ведении двойной игры на черноморском направлении», – пишут обозреватели издания.

Так, по одной из гипотез, турецкие военные над Черным морем, используя С-400, могут мониторить не только российскую, но и натовскую авиацию. После этого информация анализируется и применяется в собственных интересах.

Кроме того альянс еще и подозревает Анкару в том, что своими С-400, выставленными на боевое дежурство, они могут «вносить дисбаланс в работу средств ПВО стран НАТО в регионе», а также, намеренно или нет, «может через эксплуатацию С-400 «Триумф» передавать русским конфиденциальную информацию о полётах натовской боевой авиации, о системах взаимодействия при выполнении совместных операций альянса».

В то же время, озвученное ранее предложение Анкары о совместной рабочей группе с американцами, которая занималась бы изучением работы С-400 и ее влияния на натовские системы ПВО, Пентагон проигнорировал.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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