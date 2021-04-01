В Китае объяснили, почему весь мир начинает ненавидеть США

Об ошибках в политике США рассказали аналитики китайского издания «Жэньмин жибао», передает ИноСМИ .

В последние годы все больше стран обвиняют США в разжигании межнациональных и межрасовых конфликтов, провокации и уклонении от обязательств по международному праву. Антиамериканские провокации проходят по всему миру.

Вашингтон не раз вмешивался во внутренние дела других стран, и не один раз это приводило к затяжным конфликтам. Примером этому является и Афганистан. Там еще с 2001 года присутствует американский военный контингент, но до сих пор ситуация в этой стране далека от мирной.

В 2003 году Америка начала войну в Ираке. Поводом для вторжения послужили обвинения в наличии и укрытии Ираком оружия массового уничтожения и поддержка террористических организаций. Эта страна до сих пор не может оправиться после вмешательства США.

Вызывает много вопросов и позиция США касательно прав человека. Вашингтон, по сути, политизирует вопрос о правах человека. А это противоречит первоначальному намерению защиты прав человека и разжигает ненависть, отмечают китайские аналитики.

Под предлогом защиты прав человека и усиления демократии Белый дом способствует распространению оружия. И это в итоге выливается в человеческие жертвы, снижение уровня жизни людей и социальные кризисы.

Учитывая подобную политику США, нет ничего удивительного в том, что все больше людей становятся противниками политики Вашингтона, пишут авторы китайского издания.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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