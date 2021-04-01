В Киеве спрогнозировали распад Европы в случае отказа Запада от Украины

Сегодня, 16:50

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В Киеве спрогнозировали распад Европы в случае отказа Запада от Украины

ЕС не откажется от Украины, не бросит ее на «съедение» России, сохранит в повестке дня Крым и Донбасс по той простой причине, что на Западе, наконец, осознали очевидную вещь. Падет Украина - развалится «вся Европа». Об этом заявил экс-глава министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«На Западе, слава Богу, наконец-то поняли, что Россия – это угроза, серьезная угроза. Что это, как сказал недавно Боррель, опасный сосед. И потому Западу нужно прибегать к очень серьезным мерам для того, чтобы этого опасного соседа сдерживать», - приводит его слова «Новый день».

Лидеры стран ЕС должны понимать, по его словам, что сейчас Москву сдерживает Киев. И если он падет, сразу же после него «посыпятся» страны Балтии, затем Польша и так далее.


«Думаю, что ни Украина в целом, ни Донбасс, ни Крым из повестки дня уйти просто так не могут», – уверен Огрызко.

При этом экс-глава МИД уверен, что Киеву еще есть над чем работать, притом активно, иначе Украина окажется на втором плане и вторых ролях. Как это было накануне, когда лидеры Франции, Германии и России обсуждали проблему урегулирования конфликта в Донбассе на востоке Украины без самой Украины. Президента Украины Владимира Зеленского на обсуждение не пригласили.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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