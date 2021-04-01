В Киеве заявили о возможном вторжении России с трех направлений

В украинских СМИ все чаще стали появляться публикации о «возможном вторжении со стороны России». Все это происходит на фоне обострения ситуации в Донбассе. Украинская пресса сообщает о военной активности на территории Ростовской области, Крыма и даже Белоруссии. Возможно, с этих территорий российская армия пойдет в наступление, пишут украинские СМИ.

Есть информация о численности контингента, который якобы готовится к вторжению в Украину, а также о количестве бронетехники, авиации и других вооружений.

Отметим, что в прошлом месяце ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта продолжают обмениваться артиллерийскими обстрелами, а также стягивают к линии фронта тяжелую бронетехнику. Украина обвиняет в обострении ДНР и ЛНР. Там заявляют, что российские оккупационные силы прибывают в зону конфликта. В Киеве уже насчитали у украинских границ целую армию, которая якобы готовится к вторжению. За океаном обострение в Донбассе вызывает озабоченность.

Между тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что в приграничных районах проходят весенние учения, которые не связаны с обстановкой на Донбассе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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