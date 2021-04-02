В американской политической элите зреет смена отношения к России

В политической элите США назревает смена отношения к России.

Несмотря на «оголтелую русофобию» и «тотальное противостояние России», американские политические круги включают и тех, кто относится к России иначе. Хотя в основной своей массе политэлита США представляет собой тех, что двумя руками за санкции против Москвы, и побольше, и при этом видят в России центр угрозы безопасности Европе. Об этом сообщает издание Взгляд.ру.

В то же время американские политологи Чарльз Капчан и Ричард Хаас, указывая, что США больше не доминируют, призывают передать контроль за управлением процессами в мире так называемому Совету директоров из США, ЕС, Японии, Китая, Индии и России. А 27 общественных организаций письменно потребовали от Джо Байдена вернуться к переговорному процессу с Москвой, и как можно быстрее.

И это действительно так, поскольку во внешнеполитическом сообществе США есть разные взгляды на Россию и отношения с ней. Самыми антироссийские партии - это либерал-интернационалисты и неоконсерваторы. Их представители считают, что разногласия с Москвой нельзя решить в процессе обсуждения и диалога.





«Они вообще не рассматривают не интегрированные в американский порядок страны как легитимные, стремятся к их геополитическому разгрому и трансформации», – прокомментировал политолог Дмитрий Суслов.

Именно эти партии, считают эксперты и способствовали тому, что российско-американские отношения скатились до нынешнего состояния.

В то же время в стране немало и тех, кто думает иначе.

«Другие школы – реалисты, неоизоляционисты, леваки – придерживаются принципиально иных взглядов на внешнюю политику США. Глобально-гегемонистическая американская стратегия считается ими ошибочной. Истощающей США, втягивающей Америку в огромное количество ненужных конфликтов и кризисов. И Москва в рамках этой модели не воспринимается как естественный противник», – утверждает Суслов.

И их позиция с каждым годом становится все увереннее, поскольку США все яснее понимают невозможность реставрации своей гегемонии и необходимость адаптации к многополярности. События в международных отношениях этому способствуют.

«Последнее из них – резкий рост международной смелости Китая, заключившего (вопреки всяческим угрозам американских санкций) большое инвестиционное соглашение с Ираном, резко усиливающее переговорные позиции Исламской Республики в диалоге с США. Или – из более близкого нам – безуспешные попытки Штатов остановить «Северный поток – 2». Америка все отчетливее видит пределы своих возможностей, поэтому не исключено, что администрация Байдена будет последней, где либерал-интервенционалисты определяют внешнеполитическую повестку», - отмечают во Взгляд.ру.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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