В Чехии отказали России и Китаю в строительстве АЭС

В верхней палате парламента Чехии выступили против того, чтобы Россия и Китай участвовали в строительстве новых ядерных блоков атомной электростанции в Дукованах.

Чешский Сенат заявляет, что КНР и РФ предоставляют угрозу безопасности страны, поэтому они не могут быть задействованы в строительстве такого важного объекта как АЭС. Верхняя палата Сената Чехии выразила озабоченность действиями правительства и Министерства промышленности. По мнению сенаторов, действие членов правительства подрывают доверие не только Сената, но и партнеров Чехии по НАТО и ЕС.

На территории Чехии на данный момент функционирует 2 АЭС, одна из которых «Дукованы». Правительство Чехии ранее приняло решение о необходимости создания нового реактора. Его строительство хотели начать в 2029 году, а запустить его чешские власти хотели бы в 2036 году.





В тендере на право реализовать этот проект хотели участвовать американская компания Westinghouse, госкорпорация «Росатом», китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea. Все потенциальные заявители получат анкету для проверки безопасности.

Стоит отметить, что только «Росатом» может обеспечить выполнение всех требований тендера, поскольку из всех претендентов он уже имеет опыт строительства или эксплуатации водо-водяных реакторов.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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