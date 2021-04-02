НАТО: российские летчики не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

На страницах западной прессы то и дело появляются заметки, в которых говорится о «растущей активности российских боевых самолетов у границ НАТО». При этом иностранные журналисты почему-то предпочитают умалчивать об одном важном моменте. А именно, что российская авиация появляется у границ Альянса так часто потому, что НАТО вплотную приблизилось к границам РФ.

Ранее стало известно, что за минувший месяц авиация блока вылетала на перехват российских самолетов не менее десяти раз. Также в сводках говорилось о сопровождении российских боевых самолетов над Черным морем истребителями Турции совместно с боевыми воздушными суднами Болгарии и Румынии.

«Самолеты направились на сопровождение, поскольку действия российской боевой авиации могли представлять опасность для гражданских авиалайнеров. Летчики ВКС РФ не связываются с европейскими авиадиспетчерами и не сообщают план полета. Кроме того, они не передают координаты и эшелоны полета», - приводит издание АвиаПро сообщение Альянса.

В контексте данных претензий будет справедливым дать ответ на вопрос: а передают ли боевые самолеты Турции или США такую информацию, приближаясь к границам РФ, российским диспетчерам?

Ранее в России рассказали, что за последние десять лет активность авиации НАТО у границ страны выросла более чем в три раза.

Между отдельными Курильскими островами летают бомбардировщики ВВС США, показывая тем самым, что не признают Южные Курилы территорией РФ.

Но если суда ВКС России появляются в районе Алеутских островов или Аляски, Вашингтон спешит заявить об опасных действиях российских летчиков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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