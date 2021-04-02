Вблизи Украины замечена российская военная авиация

На границе России и Украины были замечены несколько единиц военной авиации. По некоторым данным, в небе над Ростовской областью пролетело около 16 вертолетов, которые направлялись в сторону Украины. Боевые машины попали на видео и эти кадры вскоре оказались в сети.
Возможно, что это были учения, которые могли проходить на одном из полигонов вблизи военной части.
Пользователи сети в комментариях к публикации предположили, что вертолеты просто корректировали цели. Также на границе с Украиной появились группы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник», хотя официальной подтверждений этой информации нет.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в Фейсбуке пост, в котором обвинил Москву в игре мускулами. Он заявил, что Россия, проводя военные учения вдоль границы, пытается таким образом создать атмосферу угрозы, пишет ytro.ru.
Этими высказываниями президент Украины попытался успокоить украинцев, которые на протяжении нескольких недель слышат о том, что к границам Украины согнаны российские войска. Зеленский также заявил о готовности ВСУ к провокациям.
Также накануне в Сети появилось видео военной техники, размещенной на Крымском мосту.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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