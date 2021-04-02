Вблизи Украины замечена российская военная авиация

На границе России и Украины были замечены несколько единиц военной авиации. По некоторым данным, в небе над Ростовской областью пролетело около 16 вертолетов, которые направлялись в сторону Украины. Боевые машины попали на видео и эти кадры вскоре оказались в сети.

Возможно, что это были учения, которые могли проходить на одном из полигонов вблизи военной части.

Пользователи сети в комментариях к публикации предположили, что вертолеты просто корректировали цели. Также на границе с Украиной появились группы ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник», хотя официальной подтверждений этой информации нет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в Фейсбуке пост, в котором обвинил Москву в игре мускулами. Он заявил, что Россия, проводя военные учения вдоль границы, пытается таким образом создать атмосферу угрозы, пишет ytro.ru .

Этими высказываниями президент Украины попытался успокоить украинцев, которые на протяжении нескольких недель слышат о том, что к границам Украины согнаны российские войска. Зеленский также заявил о готовности ВСУ к провокациям.

Также накануне в Сети появилось видео военной техники, размещенной на Крымском мосту.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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