Российские ПВО засекли принадлежащие Украине Bayraktar TB2, пытавшиеся нарушить российскую границу

Сегодня, 15:10

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Российские ПВО засекли принадлежащие Украине Bayraktar TB2, пытавшиеся нарушить российскую границу

Российские системы ПВО засекли принадлежащие Украине турецкие БПЛА Bayraktar TB2, которые попытались нарушить воздушное пространство России. Об этом сообщает АвиаПро, не обременяя себя подробностями инцидента.

Из опубликованной заметки следует лишь то, что беспилотники, являющиеся гордостью Турции, попытались применить против средств ПВО России, которые развернуты на территории Крыма.

«Информация на этот счет появилась после того, как находящиеся на вооружении Украины турецкие дроны несколько раз приблизились к российским границам, что свидетельствует о том, что комплексы ПВО России своевременно заметили беспилотники и готовы были их атаковать в случае нарушения границ воздушного пространства Крыма», - пишет издание, не сообщая, когда это было и где конкретно.

Авторы вместе с этим выразили уверенность в том, что турецкие ударные аппараты бессильны против эшелонированной защиты. Подчеркивается, что эффективная дальность поражения у этих БПЛА чрезвычайно мала. Поэтому на безопасном расстоянии Bayraktar TB2 будет способен запросто уничтожить любой российский комплекс ПВО.


Также в статье напоминают, что турецкие беспилотники совершенно неэффективны в отношении систем РЭБ. СМИ ранее сообщили, что на территории Сирии и Ливии средствам радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить не менее 12 таких дронов.

«На вооружении той же Армении находились советские образцы техники, являющиеся морально устаревшими, однако воздушное пространство России защищено гораздо лучше», - аргументирует издание успех беспилотников Анкары во время Второй Карабахской.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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