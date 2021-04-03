В Киеве предрекают «веселье» на Донбассе

Как заявил украинский военный эксперт, представитель сообщества InformNapalm Михаил Макарук, к границе с Украиной Россия действительно, стягивает свой военный контингент и технику. В связи с этим Макарук спрогнозировал скорое «веселье» на Донбассе. Об этом сообщает портал Rusvesna.

По словам военного эксперта, россияне тестируют мобильность тех или иных военных сил на определенное расстояние. Такие практики в военном деле - не редкость. Сейчас активно перенаправляются войска именно в Белоруссию.

«Поскольку высшее политическое руководство Беларуси, извините, слегло под Россию. Более того, белорусы отдали радиопростанство для России, в том числе и для военных нужд. Всё это происходит в рамках военного договора, идеи о едином союзном государстве и так далее», — заявил эксперт.

Такие маневры со стороны России Макарук считает опасными, ведь «россияне смогут координировать усилия и командовать войсками, в том числе и белорусскими».

Отсутствия сил и возможностей, по мнению военного эксперта, разрушают версию о возможном нападении Москвы со стороны Крыма. А вот с востока - Донбасса - ВС России могут и подступить.

«Так называемое руководство ДНР ставит задачу идти вглубь Украины, захватывать новые области. Но вспомните, мы этот бред слышим седьмой год. Ох, будет весело. Но мы выстоим», — уверен Макарук.

В заключении Михаил Макарук высказал уверенность в помощи Запада в случае нападения России, при этом напомнив о «регулярно летающих», дислоцирующихся в Румынии истребителях-бомбардировщиках F35.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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