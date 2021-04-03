У Турции возникли технические проблемы при использовании российских комплексов С-400

Сегодня, 08:25

Image 16+
У Турции возникли технические проблемы при использовании российских комплексов С-400

Турецкие военные не могут интегрировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», полученные еще в прошлом году, в систему ПВО/ПРО страны. 

Как сообщил источник, из-за технических проблем с российским вооружением, Турция не может принять его на вооружение и поставить на дежурство, передает Аvia.pro.

При этом сами комплексы работают, но так как интегрировать в систему ПВО Турции военные их не могут, они не используются до сих пор для обеспечения безопасности воздушного пространства страны. 

К тому же, не удалось интегрировать их в систему ПВО НАТО, и это тоже для Анкары является проблемой. Возникли и проблемы интеграции российского вооружения со средств ПВО малой и средней дальности со средствами ПВО С-400.

Стоит отметить, что Турция отказалась от помощи российских специалистов в интеграции «Триумфов» в систему противовоздушной обороны Турции. Тем не менее, на днях сообщалось, что турецкие военные провели испытания С-400, хотя Анкара официально и не объявляла о принятии их на вооружение. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Читатели Daily Mail высмеяли готовность Байдена поддержать Украину

Сегодня, 09:00

У Турции возникли технические проблемы при использовании российских комплексов С-400

Сегодня, 08:25

НАТО: российские летчики не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

Вчера, 09:30

В американской политической элите зреет смена отношения к России

Вчера, 08:35

В Чехии отказали России и Китаю в строительстве АЭС

Вчера, 08:30

В Киеве заявили о возможном вторжении России с трех направлений

1-04-2021, 18:50

В Китае объяснили, почему весь мир начинает ненавидеть США

1-04-2021, 16:35

Турцию заподозрили в применении ЗРК С-400 против российских ВКС в Черноморском регионе

1-04-2021, 12:05

Результаты моделирования войны с Россией оказались неутешительными для США

1-04-2021, 08:05

Sohu: Россия способна за несколько дней полностью уничтожить восточное крыло НАТО

1-04-2021, 00:15

В Азербайджане заявили о применении Арменией ракет комплекса «Искандер»

31-03-2021, 16:05

FAZ: Натовские танки застревают в туннелях на пути в Прибалтику

31-03-2021, 08:50

Обнародованы подробности необъявленной войны, которую ведут США

30-03-2021, 20:10

США свои гиперзвуковые ракеты разместят в Тихом океане

30-03-2021, 09:55

В США объяснили успехи армии ЦАР в борьбе с боевиками

30-03-2021, 08:50

Американский адмирал: реальная война между США и Китаем начнется из-за Тайваня

30-03-2021, 00:20

NI: ржавые корабли ВМС США подрывают репутацию Вашингтона

30-03-2021, 00:00

Кедми: военное присутствие России в Сирии нейтрализует 6-й флот США

29-03-2021, 20:05

США выдавали «Фабрики троллей» Сороса в Гане и Нигерии за «руку Москвы»

29-03-2021, 13:15

США отправили на войну в Донбасс 35 единиц бронетехники

29-03-2021, 11:50

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров