У Турции возникли технические проблемы при использовании российских комплексов С-400

Турецкие военные не могут интегрировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», полученные еще в прошлом году, в систему ПВО/ПРО страны.

Как сообщил источник, из-за технических проблем с российским вооружением, Турция не может принять его на вооружение и поставить на дежурство, передает Аvia.pro .

При этом сами комплексы работают, но так как интегрировать в систему ПВО Турции военные их не могут, они не используются до сих пор для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.





К тому же, не удалось интегрировать их в систему ПВО НАТО, и это тоже для Анкары является проблемой. Возникли и проблемы интеграции российского вооружения со средств ПВО малой и средней дальности со средствами ПВО С-400.

Стоит отметить, что Турция отказалась от помощи российских специалистов в интеграции «Триумфов» в систему противовоздушной обороны Турции. Тем не менее, на днях сообщалось, что турецкие военные провели испытания С-400, хотя Анкара официально и не объявляла о принятии их на вооружение.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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