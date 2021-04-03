Читатели Daily Mail высмеяли готовность Байдена поддержать Украину

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США. Ее активно оценили читатели в комментариях.

Пользователь под ником Nutritionf45 счел публикацию неуместной, отметив, что Британия не в состоянии защитить собственную границу, как в таком случае она может «печься» о чужой.

«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3… 2… 1…», - считает Completely Average.

«Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден… это просто Байден», - высказался AnAngloSaxonView.

С ним согласился Lister of Smeg.

«Россия и Китай знают, что Америкой управляют слабые и немощные», - написал он.

А читатель, назвавшийся Sim, выразил уверенность в том, что мировому господству США осталось существовать еще недолго и Китай «разберется с Вашингтоном в ближайшие четыре года».

«Байдену уже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы пишите – против России», - считает Johnny 229.

Напомним, в пятницу президент США позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. В ходе разговора он заверил, что Вашингтон не оставит Киев без поддержки «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Ранее, как следует из заявления Минобороны Украины, глава военного ведомства США пообещал то же самое.

В МИД РФ заявили, что разговоры о полноценном вооруженном конфликте России и Украины - это просто вымысел. Москва не заинтересована в противостоянии с Киевом, особенно, в военном.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529