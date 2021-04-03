Украина ожидает от США безотлагательного участию в атаке на Донбасс и Крым

Сегодня, 09:40

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Украина ожидает от США безотлагательного участию в атаке на Донбасс и Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина ожидает более активное и безотлагательное» участие США в процессе «деоккупации» Донбасса и Крыма. 

Глава украинского МИДа в интервью Kyiv Post подчеркнул, что вопрос безопасности Украины важен не только для Европы, но и для всего евроатлантического сообщества. Поэтому участие США в урегулировании ситуации с Донбассом и Крымом, по его словам, сейчас «одно из ключевых ожиданий» Киева. 

Отметим, накануне стало известно о том, что перед телефонным разговором президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на линии разграничения в Донбассе была применена артиллерия. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что в ответ на обстрелы со стороны ВСУ также нанесли удар по позициям украинских силовиков. 

Также стало известно о том, что Москва официально поставила самопровозглашенным республикам вооружение. Источник сообщил, что полученная военная техника позволит ЛДНР защитится от атак ВСУ. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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