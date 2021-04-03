Le Figaro: РФ предостерегает Запад от военного вмешательства на Украине

В течение этой недели западные СМИ только и пишут, что о возможной войне России и Украины. Анализируется ситуация с перемещениями войск, делаются заявления - посылаются так называемые «сигналы» странам-участницам потенциального вооруженного конфликта.
США в свете последних событий заявили о всесторонней поддержке Киева в борьбе с «российской агрессией». В Кремле на это почти сразу же отреагировали.
Французское издание Le Figaro рассказало о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег Запад от военной поддержки Украины, ибо это повлечет за собой дополнительные меры России по обеспечению своей безопасности.
Мнения читателей газеты о военном вмешательстве Запада в ситуацию на Украине сильно разделились.
Пользователь barchris признался, что его уже начинает одолевать ностальгия по Трампу. За четыре года его правления войн не было, а Байден рискует их развязать - да еще в самом центре Европы.
С ним не согласен breton_bretonnant. Он исповедует натовскую идеологию и считает виновником всех бед Россию.
«Путин все больше погрязает в безумии. Если так пойдет дальше, он спровоцирует Третью мировую войну», - поделился он своим мнением в комментариях.
StefanURBAN уверен, что война маловероятна и Москва вести ее не в состоянии.
«Чего сейчас стоит российская армия? Мало чего», - написал он.
Зато те, кто сейчас при власти в США, в состоянии вести войну, пишет byrtrek.
«На счету демократов множество войн, от Кореи до Косова и Вьетнама», - напомнил француз.
Источник: Информационное агентство «Informing»,
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