В Киеве приземлился военно-транспортный самолет ВВС США на фоне обострения в Донбассе

Сегодня, 12:05

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В Киеве приземлился военно-транспортный самолет ВВС США на фоне обострения в Донбассе

Военно-транспортный самолет ВВС США приземлился в Киеве. 

Как сообщает сайт «Российский диалог», самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J 2 апреля взлетел с авиабазы Рамштайн в Германии. Он уже прибыл в украинскую столицу, о чем свидетельствуют данные ресурсов, отслеживающих перемещения в гражданских и военных воздушных судов. 

Стоит отметить, что ни Киев, ни представители США не стали пока комментировать цели полета этого самолета. 

Эксперты заявляют о том, что американский военно-транспортный самолет прибыл в Киев как раз в период обострения ситуации на Донбассе, а украинские власти заявляют об усилении Россией своих войск на границе с Украиной. 

Помимо этого в Сеть попала информация о том, что над Черным морем совершил накануне полет американский беспилотник-разведчик. Он, отмечают эксперты, пребывал в зоне, из которой мог собирать информацию о ситуации в Крыму, на Крымском мосту и части Краснодарского края, прилегающей к Керченскому проливу. 

В последние несколько недель ситуация на Донбассе довольно напряженная. Киев обвиняет Россию в поддержке самопровозглашенных республик и усилении сил на границе с Украиной. В ЛДНР говорят о том, что Киев планирует масштабное наступление с целью ликвидации ДНР и ЛНР. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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