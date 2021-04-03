США и НАТО изыскали способ блокировать воды российского Северного морского пути

Северный морской путь может лишиться российского суверенитета в течение ближайших лет, а исключительная экономическая зона России - прекратить свое существование, утверждает АвиаПро.

Причиной этому в издании называют таяние льдов, вследствие чего РФ якобы не сможет использовать Севморпуть. Это вызывает глубокую озабоченность на фоне заявления Альянса о готовности блокировать российские корабли.

«Растаявшие ледники по факту откроют беспрепятственный доступ военным судам к границам России. Учитывая темпы таяния льдов, это может случиться уже через несколько лет – частично к 2035 году», - говорится в заметке, авторы которой явно преследуют цель создать резонанс.

Отмечается, что специалисты признают, что сегодня северная часть России является одним из самых защищенных регионов страны, но, тем не менее, не исключается, что «в будущем вполне могут появиться иностранные военные корабли».

Заметим, что данное заявление авторов ресурса ни на чем не основано. Так за годы, когда США и другие страны особого интереса к Арктике не проявляли, Россия смогла восстановить несколько военных баз по периметру. А вчера, второго апреля, правительство утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны РФ, на которую планируется потратить порядка 19,5 миллиардов рублей. В марте же минувшего года президент Путин завизировал указ «Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года». Главными задачами страны в этом регионе были обозначены обеспечение суверенитета и территориальной целостности.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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