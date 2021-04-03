Бои в Донбассе связали с атаками на «Северный поток-2»

Сегодня, 18:30

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Бои в Донбассе связали с атаками на «Северный поток-2»

Бои в Донбассе и стягивание военной техники к линии разграничения эксперты склонны связывать с атаками на «Северный поток — 2». Об этом пишет ФАН.

Кандидат исторических наук, главред журнала «Архонт» Антон Бредихин обратил внимание на то, что Украина наглядно грузит танки и в открытую перебрасывает войска. Вне всякого сомнения, что делается это с одобрения Белого дома.


«Вашингтон намерен через Донбасс заблокировать «Северный поток — 2». А вот от двуличия не ушли. Руслан Хомчак (глава Минобороны Украины, - ред.) заявляет, что наступление приведет к гибели мирных жителей. А до этого в течение семи лет они как будто не гибли! Президенту Украины Зеленскому, как молодой девке, и хочется, и можется, да мамка не велит. Хотя мамка в лице президента США Байдена совсем и не против», — резко высказался он.

Бредихин уверен, что пройдет время и Владимир Зеленский осознает все последствия мощного разгрома украинской армии.

Что касается ситуации в Донбассе в обозримом будущем, эксперт уверен, что обстрелы с каждым новым днем будут возрастать, ибо «накал обстановки выгоден Киеву в рамках реализации отнюдь не своих желаний».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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