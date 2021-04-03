Лидер ЛДПР Жириновский предрек бомбардировки Киева и Харькова

Владимир Жириновский предрек бомбардировки Киева и Харькова.

Вполне возможно, что вскоре крупнейшие украинские города - Киев и Харьков - подвергнутся бомбардировкам. Такую возможность не исключает лидер ЛДПР Владимир Жириновский в связи с большим количеством провокаторов, которые, по его словам, ведут свою подрывную деятельность на территории Украины. По сценарию Жириновского, провокаторы могут сами атаковать свою страну, а потом свалить вину на Россию. Об этом сообщает издание URA.RU.

«Провокаторы в Украине могут дойти до того, что сами сбросят бомбы на Киев. Чем больше таких провокаций им удастся совершить, тем больше денег они смогут получить. Но такую провокацию проще всего совершить непосредственно на территории самой Украины. Можно ударить по Киеву или по Харькову, или по каким-то важным инженерным сооружениям. А потом скажут, что это сделали мы», - выразил свою точку зрения политик.

В подтверждение коварства украинских провокаторов Жириновский привел в пример крушение самолета Боинг рейса МН17 в июле 2014 года. По его словам, «уже семь лет нас обвиняют, что это мы сбили самолет».

Военный аналитик, полковник запаса РФ Александр Жилин не согласен с такой риторикой политика, поскольку уверен в ее разрушающем действии.

«Жириновский поднимает температуру противостояния. Нельзя это делать. Надо сто раз подумать, чем что-то сказать», - полагает эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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