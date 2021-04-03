«Артис» продолжает нарушать нормы СанПиН вопреки решениям РПН и Прокуратуры

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подало иск на одного из крупнейших поставщиков школьного питания - «Артис-детское питание». Рассмотрением исковых требований будет заниматься Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данным из определения суда , основанием для судебного разбирательства стало невыполнение «Артисом» предписаний Роспотребнадзора, что соответствует статье 19.5 КоАП РФ. В случае, если суд признает поставщика виновным, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В судебном документе не указано, за невыполнение какого именно предписания компания будет отвечать перед судом. Однако, исходя из данных с портала Генпрокуратуры России , речь идет о проверке работы поставщика в ноябре 2020 года, которую проводил Роспотребнадзор совместно с прокуратурой Петербурга. В заключении надзорных органов сказано, что «Артис-детское питание» должен исправить все нарушения до 1 марта 2021 года, и подача искового заявления состоялась через две недели после этого срока.

Указанная проверка прошла сразу на нескольких объектах компании. Так, надзорные органы оценили работу поставщика в школах №544 Московского района, №93, №407 Пушкинского района, №261, №386, №501, №538, №654 Кировского района и лицее №378, а также на самом производстве по адресу проспект Культуры дом 31 корпус 1 литера А.

По итогам проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили множество нарушений. Так, работники комбината не проводили надлежащую санобработку куриных яиц перед их использованием, а также хранили продукты без маркировки сроков годности и производителя.

Помимо прочего, надзорные службы выявили нарушения при дезинфекции посуды и кухонного инвентаря. Более того, у одного из работников кухни не оказалось прививки от дифтерии.





Из другой категории нарушений стоит выделить, что «Артис-детское питание» кормил школьников блюдами блюда с истекшим сроком реализации. Еду детям подавали в холодном виде и на мокрых тарелках. На данное обстоятельство ранее жаловались сами ученики школ, которые обслуживает «Артис». Наибольшее число жалоб поступило от школьников Колпинского района.





В ряде школьных пищеблоков надзорные органы обнаружили переполненные мусорные баки, а также уличили сотрудников в несоблюдении норм личной гигиены.





Сотрудники Роспотребнадзора также выявили несоответствие блюд от «Артиса» установленным технологическим нормам. Это объясняет ранее поступавшие жалобы из школ Колпинского района на намеренное урезание поставщиком энергетической ценности блюд в целях экономии. Кроме того, поставщик не смог предоставить отчеты бракеражной комиссии.





Вероятно, все эти нарушения, которые могут угрожать здоровью детей, компания «Артис-детское питание» так и не устранила, что и стало причиной обращения Роспотребнадзора в суд.Стоит отметить, что вопросы со стороны надзорных органов к деятельности поставщика возникали уже неоднократно, однако каждый раз «Артис» избегал серьезного наказания за выявленные нарушения в его работе.

Так, Федеральная антимонопольная служба ранее уличила поставщика в картельных сговорах, однако санкции ограничивались штрафами. То же самое произойдет и в случае, если суд удовлетворит иск Роспотребнадзора: «Артис» заплатит штраф и продолжит успешно участвовать в тендерах и получать госконтракты на обслуживание школ города. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо полностью отстранить недобросовестных поставщиков от участия в аукционах и от работы со школами и соцучреждениями Петербурга.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529