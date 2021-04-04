Возможное противостояние России и Украины за Донбасс обретает реальные черты

Ситуация на линии разграничения в Донбассе с каждым днем обостряется. По мере усиления напряженности между Киевом и самопровозглашенными республиками увеличивается градус противостояния между Украиной и Россией.

ВС РФ скапливают военную технику вдоль украинской границы. ВСУ это сделали еще раньше. Технику и войска целыми эшелонами отправляли на восток страны.

ВСУ, как образно выразился аналитик издания «Инфокс», уже в состоянии полной боевой готовности и «бьют копытом» в ожидании приказа переходить в широкомасштабное наступление. Особенно на фоне беспрецедентной и «непоколебимой» поддержки, которую пообещали Киеву в Вашингтоне в случае вступления в войну с Россией.

На Украине не верили, что Москва решится на открытую военную помощь республикам Донбасса. Хотя ранее в Кремле уже не раз и не два заявляли, что защищать россиян будут везде, в том числе за пределами своей страны, невзирая на то, где они находятся. А в Донбассе есть тысячи людей с русскими паспортами.

Широкомасштабные передвижения войск России близ границ Украины вызвали глубокую озабоченность Киева. О потенциальной агрессии со стороны Москвы было объявлено очень быстро. Ситуацией «проникся» Пентагон. Белый дом вскорости тоже...

«На карте все выглядит так. С одной стороны к Донбассу стягиваются ВСУ, с другой - ВС РФ. И любому эксперту сразу же захочется сказать о том, что две страны готовятся вступить в схватку за Донбасс», - отмечает обозреватель.

На Украине оперативно приняли закон, которым вводится упрощенный порядок призыва резервистов на военную службу. В «особый период» они могут быть призваны в течение суток даже без объявления мобилизации.

Призыв военнообязанных объявили и республики, хотя до этого в их войсках были только добровольцы.

Все эти изменения наталкивают на мыль, что сценарий потенциальной войны РФ и Украины за Донбасс обретает все более реалистичные черты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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