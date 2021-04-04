CIT: Москва стягивает артиллерию к границе с Украиной

Сегодня, 12:30

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CIT: Москва стягивает артиллерию к границе с Украиной

Украинские СМИ со ссылкой на данные группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщают о переброске российской артиллерии к границам страны. Отмечается, что номерные знаки техники при этом активно маскируются. 

CIT ссылается на существование двух видео, которые могут служить доказательством переброски.

Ролики в сети, сделанные первого и второго апреля, выложил пользователь Твиттера @GirkinGirkin, который занимается отслеживанием перемещения российской техники у границ Украины и определяет ее численность.

В кадр, как пишет SM-News, попали грузовики, буксирующие гаубицы «Мста-Б».

«На первом ролике оператор говорит «номера региона прикрыты», а на втором отчетливо видно, что на грузовиках синей пленкой или изолентой заклеены госномера: скрыт код, который на гражданских номерах означает регион, а на военных - чаще всего принадлежность к военному округу» - приводит УНИАН сообщение CIT.

Автор видео уверяет, что российская техника попала в кадр на трассе М-4 близ Ростова. Двигалась она с северной стороны, но пункт назначения неизвестен.

CIT также утверждает, что располагает убедительными доказательствами в виде фото и видео, где запечатлены движения эшелонов военной техники в Новосибирске, Тюмени и Свердловской области.

В этой связи расследователи предположили, что Россия стягивает к границам с Украиной не только части ЗВО и ЮВО, но и ЦВО.

Напомним, что в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает военную технику внутри своей страны, и может делать это как угодно и сколь угодно.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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