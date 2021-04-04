Кравчук заявил, что Киев не пойдет войной на Донбасс

Украина настроена только на мир. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он также сказал, что цель Киева такова, чтобы и на неподконтрольных территориях люди жили «на основе украинского закона, демократии и свободы».

Согласно логике главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, граждане его страны живут в «свободной и демократической стране», где не запрещают партии и телеканалы, не вводят санкции против своих граждан, устраняют журналистов, забирают частную собственность под надуманными поводами и расправляются с инакомыслящими. Кравчук также заявил, что Украина будет отвечать огнем на огонь, но и добром на добро.

Заявление украинского политика звучит цинично на фоне того, что накануне ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории ЛНР.

К слову, только за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 60 боеприпасов, включая мины различных калибров. Под обстрелы попали западные окраины Донецка. А из поселка Пески, подконтрольного Киеву, велся минометный огонь по северным районам этого города.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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