Кравчук заявил, что Киев не пойдет войной на Донбасс

Сегодня, 10:40

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Кравчук заявил, что Киев не пойдет войной на Донбасс
Бывший президент Украины Леонид Кравчук

Украина настроена только на мир. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук. Он также сказал, что цель Киева такова, чтобы и на неподконтрольных территориях люди жили «на основе украинского закона, демократии и свободы».

Согласно логике главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, граждане его страны живут в «свободной и демократической стране», где не запрещают партии и телеканалы, не вводят санкции против своих граждан, устраняют журналистов, забирают частную собственность под надуманными поводами и расправляются с инакомыслящими. Кравчук также заявил, что Украина будет отвечать огнем на огонь, но и добром на добро.


Заявление украинского политика звучит цинично на фоне того, что накануне ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории ЛНР.

К слову, только за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР около 60 боеприпасов, включая мины различных калибров. Под обстрелы попали западные окраины Донецка. А из поселка Пески, подконтрольного Киеву, велся минометный огонь по северным районам этого города.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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