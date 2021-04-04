Sohu: Беларусь начала стягивать военную технику к границе с Украиной

Сегодня, 16:30

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Sohu: Беларусь начала стягивать военную технику к границе с Украиной

Эксперты китайского военного обозревателя «Sohu» сообщили о стягивании Белоруссией военной технике к границе с Украиной. Журналисты отметили, что буквально в 60 км от границы с Украиной в Ровенской области очевидцы заметили передвижение белорусской бронетехники, комплексов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, информирует «Avia.pro».

Эксперты «Sohu» указали, что подразделения ВС РБ были развернуты, в частности, у Осиповичей Ровенской области — об этом сообщил очевидец Джулиан Рёпке, который предоставил фотографии белорусской военной техники, которые якобы были сделаны 31 марта. На опубликованных снимках были запечатлены, в частности, бронетранспортер БТР-80 и военный грузовик.


Китайские аналитики заявили, что, вероятнее всего, речь идет о внеплановых военных сборах запасников, которые затем будут проходить военные учения, а не о создании военной угрозы для Украины. Такое же мнение высказал и российский военный эксперт Олег Лукьянов. 

«В Киеве просто очень любят жаловаться на то, что Украину зажали в клещи, и будут атаковать с Донбасса, Крыма, а теперь и Белоруссии. Все это выдумки, и цель такой риторики — настроить общественное мнение в стране в пользу войны, которую киевский режим готовится развязать для решения конфликта в Донбассе. В действительности киевский режим просто пытается прикрыть свою неспособность вывести страну из глубочайшего социально-экономического и политического кризиса, в котором находится Украина», - сообщил эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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