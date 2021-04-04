Российские подводники смогли обмануть американскую авиацию в Черном море

Российский военный подводный флот смог эффективно воспрепятствовать разведке американской авиации. В пресс-службе Черноморского флота ВМФ России указали, что из шести российских ДЭПЛ «Варшавянка» самолеты ВВС США смогли идентифицировать только одну, передает «Avia.pro».

После выведения сразу шести российских подводных лодок «Варшавянка» в воды Черного моря стало известно об активизации разведки ВВС США. Однако, несмотря на все попытки выполнить поставленную задачу, американским военным удалось из 6 находящихся в Черном море подлодок выявить и идентифицировать только одну.

«Авиация США пристально и очень тщательно контролировала районы, находящиеся рядом с побережьем Крыма, а также ту зону, где проводились военные тренировки НАТО. Однако американские разведчики смогли найти только одну дизель-электрическую подводную лодку проекта Варшавянка, которая при этом находилась на самой поверхности. Пятеро остальных подлодок обнаружены не были, что говорит о значительном преобладании российского вооружения против американского, а также о несовершенстве разведывательных маневров ВВС США», - указали в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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