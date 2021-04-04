Украинские эшелоны с военной техникой перемещаются на Донбасс

В Сети появились кадры переброски тяжелой военной техники по железной дороге в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Таким образом Украина продолжает передислокацию боевых частей в восточный регион. В ночь на 4 апреля в подконтрольную Киеву Константиновку прибыли два железнодорожных состава с танками и самоходными артиллерийскими установками ВСУ. Об этом сообщает первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, в городе находится большое количеств военных в новом камуфляже без знаков отличия, которых ранее не было, пишет Русская весна.

Безсонов отмечает, что местные жители рассказывают о прибытии живой силы и техники украинской армии в ряд городов Донбасса, контролируемых Киевом, таких как Артемовск (Бахмут) и Красноармейск (Покровск). Таким образом, Киев продолжает развертывать свои силы на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529