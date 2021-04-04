Самолет ВВС США, вылетевший с базы американских морпехов, приземлился во Львове

Американский военно-транспортный тяжелый самолет C-17A Globemaster III осуществил посадку 4 апреля в аэропорту украинского города Львов. Сообщается, что на борту самолета ВВС США находился некий военный груз, передает «Российский Диалог».

По данным мониторинговых сервисов, которые отслеживают передвижение авиации, данное судно вылетело из США, но перед тем как приземлиться на украинской территории совершило посадку на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в испанской Севилье, где осуществило дозаправку. Не исключено, что на борту самолета с номером 95–0107 располагается военная техника в помощь украинской армии. Это косвенно подтверждает и недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Украина не будет одинока в противостоянии оккупантам в Донбассе».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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