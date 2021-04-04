Sina: армии США не хватит сил для захвата российских военных баз

Сегодня, 21:10

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Sina: армии США не хватит сил для захвата российских военных баз

Военные аналитики из Китая уверены, что США очень недооценивают Россию, а это может обернуться для них значительными проблемами. Очевидно, что когда накануне военные специалисты из США заявили, что их армии понадобится всего несколько дней для нейтрализации большей части российских военных баз, они недооценили силы противника. В реальности дела будут обстоять кардинально иначе. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на издание Sina.

«Существует мнение, что Соединенные Штаты могут всего за семь дней нейтрализовать большинство российских военных. С этими выводами сложно согласиться, более того, сами американцы в это не верят», — цитирует издание китайских обозревателей.

По мнению авторов Sina, сухопутное противостояние обречено для США на полный провал. Авторы издания отмечают, что у США попросту не хватит сил захватить российские военные базы. При этом они напомнили об операции американцев в Ираке: тогда у них на развертывание группировки на Ближнем Востоке ушло несколько месяцев. А если учесть размеры Ирака и России, все станет ясно.


«Для борьбы с Россией американскому командованию придется мобилизовать несколько миллионов человек, так как текущая численность армии США недостаточна для решения столь сложных задач. На проведение рекрутинга и подготовку новобранцев уйдет не менее двух лет», — уверены в Sina.

Кроме того, американцы в любом случае столкнутся со стратегическими атомными подводными лодками российского флота, против которых шанса у американцев также нет. По мнению китайских аналитиков, единственным выходом для США может стать применение ядерного оружия. В то же время, у России оно также есть, поэтому и в этом случае ответ России для США станет роковым.

Поэтому недооценивать противника в лице России ни в коем случае нельзя - это может очень дорого обойтись Вашингтону, считают в Sina.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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