«Фирма Флоридан» пытается через суд разорвать связь с «Артис-детское питание»

Один из крупнейших поставщиков школьного питания хочет оспорить решение ФАС о выявлении картельного сговора между «Фирмой Флоридан» и «Артис-детское питание», которое служба вынесла в конце прошлого года. Еще в марте этого года комбинат школьного питания «Фирма Флоридан» подал судебный иск к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу. А 2 апреля на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовали судебное определение о принятии искового заявления к производству.

Напомним, что в январе прошлого года Федеральная антимонопольная служба приступила к изучению 14 тендеров на организацию питания в учебных учреждениях Кировского района за 2017-й год. Сумма распределенных контрактов в итоге достигла почти полумиллиарда рублей. В декабре 2020 года комиссия ФАС вынесла решение , в котором был зафиксирован картельный сговор между «Фирмой Флоридан» и компанией «Артис-детское питание».

Как отметили в ФАС, все 14 тендеров проходили по одинаковой схеме – заведомо известный победитель снижал цену контракта ровно на 3,3% каждый раз. В итоге комбинат «Артис-детское питание» выиграл 6 тендеров, а «Фирма Флоридан» - 8. Такой результат, а также абсолютно единая модель поведения во время проведения торгов, по мнению комиссии ФАС, невозможны без заключенных договоренностей. По словам антимонопольщиков, целью сговора было получение максимальной прибыли посредством минимального снижения НМЦК. В итоге, как отметила комиссия ФАС, подобные махинации комбинатов привели к разделу рынка соцпитания Кировского района.

«Фирма Флоридан» с таким решением не согласилась, отметив, что действия на торгах преследовали благую цель – избежать признания торгов несостоявшимися из-за единственной заявки.

Однако в таких действиях не было никакого смысла. Согласно Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок», в случае, если на тендер с ограниченным участием подается только одна заявка, то, несмотря на то, что торги действительно признаются несостоявшимися, контракт достается единственному участнику. То есть никаких негативных последствий для него такая схема не несет, разве что в случае «регулярности» подобных выигрышей на ситуацию обратит внимание ФАС. То есть если бы «Фирма Флоридан» и «Артис-детское питание» принимали участие в подобных тендерах по одиночке, то ФАС точно обратила бы пристальное внимание на эти комбинаты. Таким образом, версия «Фирмы Флоридан» несостоятельна и выглядит как попытка прикрыть и оправдать реальную цель картельного сговора.

При этом комбинат «Артис-детское питание» признал выводы ФАС, из-за чего представители «Фирмы Флоридан» назвали заявление другого фигуранта дела недобросовестным самооговором.

Несмотря на возражения «Фирмы Флоридан», ФАС оставила решение о картельном сговоре комбината с «Артис-детское питание» в силе. Именно это решение «Фирма Флоридан» и хочет теперь оспорить в Арбитражном суде.

В ФАС заинтересовались торгами в Кировском районе не просто так – информацию о подозрительных торгах им передали сотрудники ГУ МВД. Ранее антимонопольщики работали с ними над раскрытием другого крупного дела – «колпинского картеля».

В декабре 2019 года вскрылась противоправная схема ряда компаний и администрации Колппинского района. Такие комбинаты как «Артис-детское питание», «База Мария», «Лимак-Нева», «СПб Спец Строй», «Евроспецсервис», «Специализированная торговая компания», «НУР», «Невская дистрибьюторская компания», «Юридическое бюро «Авангард» вступили с властями Колпинского района в сговор и распределили между собой несколько десятков контрактов на организацию детского питания указанной территории. Стоимость всех контрактов в сумме составила более 650 миллионов рублей.

По информации МВД и ФАС, поставщики питания получали от районной администрации конфиденциальную информацию о проводимых тендерах, после чего поставщики распределяли «победы» между собой и создавали иллюзию конкуренции.

Однако в Кировском районе участие чиновников в картельном сговоре замечено не было, в ФАС отметили, что комбинаты действовали самостоятельно.

Отметим, что участие в незаконных сговорах никак не отразилось на деятельности «Артис-детское питание» - в начале этого года поставщик смог получить контракты на обслуживание 25 школ Колпинского района. Однако для этого комбинату пришлось понизить начальную цену контракта на 41%. После того, как «Артис-детское питание» приступил к поставкам провизии в учебные учреждения Колпинского района, в соцсетях резко возросло количество жалоб по поводу школьных обедов, качество которых заметно ухудшилось. На данный момент в ФАС никак не прокомментировали данную ситуацию.

«Фирма Флоридан» также ранее была уличена в картельных сговорах с другими комбинатами, и тоже пыталась оспорить решения ФАС. Например, в августе прошлого года, Арбитражный суд отказал комбинату в признании недействительным решения ФАС касательно картельного сговора в тендерах на организацию детского питания в Приморском и Выборгском районах. Тогда компании «Фирма Флоридан», «Артис-детское питание», «База «Мария» и «Лимак-Нева» поделили 49 контрактов, общей стоимостью более 1,6 миллиарда рублей. Как отметили в ФАС , схема была идентична той, что «Фирма Флоридан» и «Артис-детское питание» использовали при участии в тендерах в Кировском районе.

Учитывая, насколько похожи случаи выявления картеля, вряд ли Арбитражный суд в этот раз встанет на сторону поставщика. Однако мотивы «Фирмы Флоридан» вызывают вопросы, ведь, как показывает случай в Колпинском районе с комбинатом «Артис-детское питание», участие в картелях никак не мешает получать другие, новые контракты. Даже таким спорным способом, как серьезное занижение цен.

Возможно, такими действиями «Фирма Флоридан» хочет дистанцироваться в глазах общественности от «Артис-детское питание». Ведь этот комбинат в последнее время все чаще становится объектом пристального внимания недовольных родителей, это, в свою очередь, привлекает внимание СМИ. А ухудшающаяся репутация «Артис-детское питание» может отразиться и на других связанных с комбинатом поставщиках, как, например, АО «Фирма Флоридан».

Однако попытки «Флоридана» оспорить решения ФАС во всех предыдущих случаях лишь подтверждали и усиливали негативную ассоциацию с комбинатом «Артис-детское питание».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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