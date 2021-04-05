Полковник ВСУ пообещал России существенные потери

Сегодня, 08:45

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Полковник ВСУ пообещал России существенные потери

Украинские военные смогут дать жесткий отпор России в случае широкомасштабной агрессии. Об этом заявил полковник ВСУ Тарас Грень. 

В эфире «Еспрессо» он предупредил Москву о тяжелых последствиях для России в случае вторжения на территорию Украины. 

По его словам, украинские военные готовы в случае необходимости остановить наступление агрессора. В считанные дни на подмогу подтянутся ветераны, уже имеющие опыт боевых действий. Он добавил, что предыдущие годы боев доказали, что российские военные понимают только силу, и ВСУ готовы ее демонстрировать. 

«Наш опыт 14-го года доказал, что россиянин понимает только одну вещь - силу. Он понимает только сильный ответ, который не дал им ударить тогда со стороны Сум. Они испугались. У них тогда была достаточно большая группировка на сумской границе, где стояла наша 24-я бригада. На тот момент они уже перекрасили свои танки в белый цвет, будто «миротворцы». Но они испугались», - рассказал украинский военный. 

По его словам, исключительный риск больших потерь удержал Россию от наступления. Поэтому и сейчас ВСУ понимают, что при первом наступлении важно дать отпор на границах. Он уверен, что остановить первое нашествие украинские военные смогут, и потом их поддержат те, кто уже имеет опыт боевых действий. 

Грень подчеркнул, что за 7 лет украинская армия серьезно изменилась, поэтому если произойдет эскалация и российские военные будут воевать против Украины, они понесут существенные потери. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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