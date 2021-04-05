Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным базам в Крыму

Украинская армия выполнила плановые учения по отработке нанесения воздушных ударов с применением истребителей. В качестве цели для нанесения ударов ВВС Украины были выбраны российские военные объекты, находящиеся на крымском полуострове, информирует «Avia.pro».

Военные обозреватели сообщают, что попытка ВСУ подвести полученные турецкие БПЛА «Bayraktar TB2» к российским границам не была удачной, поскольку российские ПВО сразу же идентифицировали и заблокировали турецкие дроны. После этого Киев решил изменить тактику, и отработал авиаатаку с применением истребителей по российским военным объектам, которые расположены в Крыму.

Эксперты привели данные мониторинговых сервисов, согласно которым украинская боевая авиация находилась в воздухе над российско-украинской границей в Крыму достаточно продолжительное время. Не исключено, что проводилась не только отработка воздушных ударов по районам развертывания российских тактических групп, но и прикрытие районов, которые в это время минировали украинские военные подразделения.

Официальных подтверждений от Минобороны Украины касательно этой информации нет, хотя то, что напряженность на российско-украинской границе возле полуострова является крайне напряженной, является доказанным фактом.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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