Китайские СМИ назвали Калининград смертельной угрозой для НАТО, который может стать ключевым фактором для победы РФ над Североатлантическим Альянсом в случае реального военного противостояния. Журналисты издания «Sohu» отметили, что небольшая калининградская область действительно имеет важное стратегическое значения для России, и может переломить ход конфликта между РФ и НАТО в сторону Москвы, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики спрогнозировали исход противостояния между Североатлантическим альянсом и российской армией в случае разворачивания полноценных боевых действий. Эксперты «Sohu» указали, что Калининград в этом свете играет ключевую роль для России, поскольку именно в этом регионе сосредоточены ракетные и противолодочные фрегаты, которые потенциально могут создать смертельную угрозу для противника.

«Для России очень важную роль играют ракетные и военно-морские силы, дислоцированные в Калининграде, поскольку они являются эффективным сдерживающим эффектом для сил НАТО», - отмечено в публикации издания.

В Китае напомнили, что в 2021 году в Калининградской области планируется сформировать полноценную мотострелковую дивизию, в состав которой войдут мотострелковый полк, танковый полк, мотострелковая бригада, а также артиллерийский полк.

«С учетом того, что в Калининграде уже постоянно пребывает 152-я гвардейская ракетная бригада, в состав которой входят десятки баллистических ракетных комплексов Искандер, а также размещены новейшие системы ПВО и РЭБ, Россия фактически может воспрепятствовать любым провокациям НАТО как в воздухе, так на суше или на море», - добавили китайские журналисты.

Аналитики предрекли, что даже если вооруженным силам НАТО удастся каким-то образом обойти окружение российских ракет, они тут же будут атакованы калининградской артиллерийской системой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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