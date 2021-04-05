Американский генерал: Россия хочет полностью отрезать Украину от Черного моря

Сегодня, 11:20

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Американский генерал: Россия хочет полностью отрезать Украину от Черного моря
Американский генерал Бен Ходжес

Американский генерал Бен Ходжес «раскрыл» план России по захвату украинских территорий. По мнению члена ВС НАТО, российские войска имеют план по захвату украинских приморских городов Мариуполь и Бердянск, пишет InfoResist.

Бывший командующий силами НАТО Бен Ходжес обвинил Россию в дестабилизации военно-политической остановки на Украине, и раскрыл вероятную стратегию РФ по захвату украинских земель. Генерал сообщил, что Россия намерена полностью заблокировать выход Украины к Черному морю, и кроме этого захватит города Бердянск и Мариуполь, которые имеют выход к Азовскому морю.


«Россия намерена пробиться к Одессе и присвоить себе порт. После того, как она изолирует Украину от Черного моря, захватит Мариуполь и Бердянск. Это долгосрочная цель российской армии», - заявил Бен Ходжес.

Американский генерал не подкрепил свое заявление какими-либо достоверными доказательствами, но отметил, что США продолжают демонстрировать свою позицию по отношению к российской «оккупации» — а именно, неприемлемость таких действий России касательно украинских земель.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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