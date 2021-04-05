Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

Сегодня, 23:20

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Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

О планах властей Украины начать войну против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram. 

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Украине складывается патовая. Стране угрожает развал из-за экономического кризиса. Поэтому Киев может решиться на то, чтобы вновь развязать войну против ЛДНР. 

По мнению Руденко, как только будет достроен газопровод «Северный поток – 2», украинская экономика рухнет. Ведь даже запуск газопровода «Турецкий поток» лишил Киева серьезной доли доходов. А как только Россия начнет качать газ в Европу в обход Украины, украинский бюджет лишится серьезной части доходов. 

«Украина несет колоссальные потери после запуска газопровода «Турецкий поток», по данным экспертов, это около 15% всего ВВП страны. Транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешёл на новый газопровод, сократив транзит через Украину. А с 1 апреля поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток — 2», - отмечает Руденко. 

К тому же, прекращение транзита газа по территории Украины лишит ее энергетической безопасности. И это в Киеве прекрасно осознают. 

Сейчас транзит газа приносит украинскому бюджету 7 млрд долларов. И чтобы сохранить этот источник доходов, Украина будет добиваться запрета на строительство газопровода «Северный поток – 2». Учитывая, что этот проект уже на финальной стадии строительства, времени у Киева для решительных действий осталось не так уж много. 

Выход украинские власти видят только один – втянуть Россию в военные действия, вынудив тем самым ввести Запад в отношении Москвы новые санкции, под действие которых может попасть и «Северный поток – 2». 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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