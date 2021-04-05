В Киеве ждут от США создания бесполетной зоны в случае наступления России

О том, на какую помощь от США надеется Киев в случае «российского вторжения» рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что для ВСУ важно в таком случае не только получить современное вооружение, но также украинские военные ожидают от США помощь с разведывательной информацией. Но еще более важно – обеспечение над Украиной бесполетной зоны. И это, по словам Бутусова, вполне могут воплотить американцы, пишет Российский диалог.





Закрыв воздушное пространство над Украиной, уверен украинский журналист, США окажут серьезную поддержку наземным подразделениям ВСУ и они смогут «парализовать» «российское наступление».

Рассказал Бутусов и о том, что сейчас на вооружении Украины уже есть ракеты «Корсар» и «Струна». Он отметил, что вскоре ВСУ могут получить противотанковые комплексы «Джвелин», что серьезно усилит украинскую армию.

А вот участие непосредственно американских военных в боях на Донбассе Бутусов считает маловероятным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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