Китайские эксперты предрекли крах стране, которая посягнет на суверенитет России

В Китае предрекли крах стране, которая посягнет на суверенитет России.

Благодаря своему ядерному арсеналу Россия не оставит шанса любой стране, которая вздумает посягнуть на ее свободу. На сегодняшний день Россия уже опережает США по количеству ядерных боеголовок. В этом уверены обозреватели китайского издания Sohu. При этом здесь не только успешно разрабатывают стратегическое ядерное оружие, но и сокращают при этом расходы.

Так, авторы указали, что в 2020 году Москва в сферу стратегического ядерного оружия вложила 22 млрд долларов или 45% от всех военных расходов. При этом Москва с 2018 года придерживается расписанного на 10 лет вперед плана вооружения, в котором расписаны инвестиции в сумме 19 трлн рублей на модернизацию системы вооружения российской армии. В то же время США намерены до 2028 года потратить на содержание и модернизацию ядерной триады 494 млрд долларов.

Как отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу, доля современного оборудования ядерных сил в стране в 2019 году увеличилась до 87%, а уровень модернизации стратегических ракетных войск превысил 76%.





Сейчас НАТО со своими военными силами и техникой подбираются все ближе к границам России, в Польше и Румынии они уже разместили системы противоракетной обороны. В задачи Москвы, уверены в Sohu, входит блокада любого акта агрессии со стороны США и НАТО, поэтому она идет правильным путем, создавая новое или совершенствуя имеющееся стратегическое ядерное оружие.

«Поскольку в российских вооруженных силах находится на действительной службе всего 1570 ядерных боеголовок, не все стратегические ракеты, находящиеся на дежурстве, оснащены ядерными боеголовками», – отметили в издании.

В то же время журналисты обратили внимание на то, что американцы могут использовать различные боеголовки и полезные нагрузки, а также оснащать свои ракеты всякими приманками, что ведет к значительному увеличению нагрузки на радар обнаружения целей противоракетной системы. В результате может возникнуть путаница.

На фоне всего этого у России есть самая мощная в мире ракета, а также множество бомбардировщиков, скрытых подводных лодок, наземное ядерное оружие. Поэтому суверенитет России находится под надежной защитой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529