Зеленский встретится с Эрдоганом на фоне обострения ситуации в Донбассе

Готовится встреча Зеленского и Эрдогана.

На готовящейся встрече глав двух держав, украинский лидер Владимир Зеленский собирается попросить у турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана поставить в Украину еще партию беспилотников «Байрактар TB2». Ожидается, что вопрос покупки Украиной у Турции БПЛА станет одним из основных. Об этом сообщает издание «ЦарьГрад», ссылаясь на Telegram-канал «ЧКХ».

Визит Зеленского планируется на 10 апреля. Причем, как обратили внимание журналисты, встреча глав держав произойдет на фоне эскалации ситуации вокруг Крыма и Донбасса, над территориями которых участились полеты беспилотников «Байрактар TB2».





Надо сказать, что Эрдоган поддерживает Зеленского в вопросах, касающихся Крыма, - турецкий лидер не признает результаты крымского референдума, он поддержал объявленный Зеленским проект «Крымская платформа». В последнее время ходят слухи, что Анкара хочет «присвоить» Крым себе. Так, на днях на одном из турецких телеканалов продемонстрировали карту расширенной зоны влияния Турции, где были отмечены и Крым, и Кубань. И все это, по словам экспертов, отвечает далекоидущим планам Турции создать пантюркское пространство, в котором под турецким флагом объединятся все тюркские народы.

Вместе с тем не всем туркам по душе такая политика. Бывший глава МИД Турции и представитель страны в ООН Яшар Якыш раскритиковал ее, подчеркнув, что с Россией нужно дружить, а не ссориться.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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