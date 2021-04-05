Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

Вчера, 23:45

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Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

Разведка ДНР сообщила о том, что в регион должна прибыть делегация аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине. В связи с этим в республике ожидаются огненные провокации со стороны украинских военнослужащих. 

«Разведка прислала данные, согласно которым в зону операции с 6 по 8 апреля должна прибыть делегация аппарата атташе при американском посольстве на Украине. Главная цель визита – ознакомление с обстановкой в регионе», - рассказал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Уточняется, что «западные кураторы» посетят районы, подконтрольные Украине. Речь идет об Артемовске, Авдеевке и Лоскутовке. Кроме того, в этих краях запланирована работа 7 журналистских групп.


«Не исключено, что с целью демонстрации членам делегации обострения ситуации на линии соприкосновения, вооруженные силы Украины совершат провокационный огонь», - отмечает замначальника.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вероятность полномасштабной войны на Донбассе очень высока, тем более, у Украины все для этого готово.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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