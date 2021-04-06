Военная техника из США продолжает поступать в Украину.

За последние несколько недель из США прибыли в украинские аэропорты 2 военно-транспортные самолеты. Источник сообщили что в Киев прибыл с немецкой базы «Рамштайн» самолет ВВС США C-17A Globemaster III. Во Львове сел C-17A Globemaster III, который вылетал из США.

В порт Одессы зашел сухогруз, зафрахтованный Пентагоном. Только сухогруз Ocean Glory доставил около 350 тонн груза, в том числе 35 внедорожников Humvee.





Генштаб украинской армии заявляет о том, что Украина готовится к совместным учениям с западными странами «Казацкая булава» по отражению нападения условной страны-агрессора с последующим переходом в наступление. При этом Запад обвиняет Россию в стягивании сил к украинской границе.

В учениях на территории Украины будут задействованы более тысячи военнослужащих из пяти стран НАТО. Точной информации о датах проведения учений нет. Но известно, что они будут проходить через несколько месяцев.

Эксперты предполагают, что эти учения станут частью учений Defender-Europe, которые состоятся в Европе под руководством США. В них примут участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран. Возможно, что и Украину включили в список стран, которые будут задействованы в этих учения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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