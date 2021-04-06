Военная техника из США продолжает поступать в Украину

Сегодня, 11:20

Image 16+
Военная техника из США продолжает поступать в Украину

Военная техника из США продолжает поступать в Украину.

За последние несколько недель из США прибыли в украинские аэропорты 2 военно-транспортные самолеты. Источник сообщили что в Киев прибыл с немецкой базы «Рамштайн» самолет ВВС США C-17A Globemaster III. Во Львове сел C-17A Globemaster III, который вылетал из США. 

В порт Одессы зашел сухогруз, зафрахтованный Пентагоном. Только сухогруз Ocean Glory доставил около 350 тонн груза, в том числе 35 внедорожников Humvee. 

Генштаб украинской армии заявляет о том, что Украина готовится к совместным учениям с западными странами «Казацкая булава» по отражению нападения условной страны-агрессора с последующим переходом в наступление. При этом Запад обвиняет Россию в стягивании сил к украинской границе. 

В учениях на территории Украины будут задействованы более тысячи военнослужащих из пяти стран НАТО. Точной информации о датах проведения учений нет. Но известно, что они будут проходить через несколько месяцев. 

Эксперты предполагают, что эти учения станут частью учений Defender-Europe, которые состоятся в Европе под руководством США. В них примут участие 28 тыс. военнослужащих из 26 стран. Возможно, что и Украину включили в список стран, которые будут задействованы в этих учения. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Военная техника из США продолжает поступать в Украину

Сегодня, 11:20

Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

Сегодня, 10:30

Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

Сегодня, 06:55

Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

Вчера, 23:45

Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

Вчера, 23:20

В Киеве ждут от США создания бесполетной зоны в случае наступления России

Вчера, 12:45

ДНР и ЛНР сообщили о стягивании сил ВСУ к линии разграничения

Вчера, 12:40

Американский генерал: Россия хочет полностью отрезать Украину от Черного моря

Вчера, 11:20

Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным базам в Крыму

Вчера, 09:00

Полковник ВСУ пообещал России существенные потери

Вчера, 08:45

Украинские эшелоны с военной техникой перемещаются на Донбасс

4-04-2021, 21:10

Самолет ВВС США, вылетевший с базы американских морпехов, приземлился во Львове

4-04-2021, 20:20

CIT: Москва стягивает артиллерию к границе с Украиной

4-04-2021, 12:30

Фельгенгауэр допустил, что конфликт в Донбассе может перерасти в Третью мировую войну

4-04-2021, 11:05

Возможное противостояние России и Украины за Донбасс обретает реальные черты

4-04-2021, 09:15

В Киеве приземлился военно-транспортный самолет ВВС США на фоне обострения в Донбассе

3-04-2021, 12:05

Украина ожидает от США безотлагательного участию в атаке на Донбасс и Крым

3-04-2021, 09:40

В Киеве предрекают «веселье» на Донбассе

3-04-2021, 07:00

Российские ПВО засекли принадлежащие Украине Bayraktar TB2, пытавшиеся нарушить российскую границу

2-04-2021, 15:10

Вблизи Украины замечена российская военная авиация

2-04-2021, 14:00

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров