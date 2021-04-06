В США предрекают вторжение России в Арктике

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов среди сценариев войн будущего считают вероятным вторжение России в воздушное пространство США. С таким заявлением на страницах Air Force Times выступил подполковник ВВС Майкл Бойер.

В статье идет речь о том, что на май запланированы двенадцатидневные учения Northern Edge, которые проводятся раз в два года. Предполагается, что на севере высадятся сразу десять тысяч военнослужащих. Они проведут тренировку-отработку того, как «могут отреагировать в случае, если ситуация в Арктике достигнет точки кипения».

По данным Air Force Times, совместные учения армии, Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США в Тихом океане будут возглавлять ВВС.

Сгущая в своей публикации краски и предполагая возможное вторжение России в воздушное пространство США, журналисты цитируют заявление главы Северного командования, генерала Глена Ванхерка. В соответствии с ним, в минувшем, 2020-ом, году самолеты ВКС РФ приближались к воздушному пространству Америки со стороны Аляски чаще, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны, пишет «Лента».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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