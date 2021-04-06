В США предрекают вторжение России в Арктике

Сегодня, 14:45

Image 16+
В США предрекают вторжение России в Арктике

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов среди сценариев войн будущего считают вероятным вторжение России в воздушное пространство США. С таким заявлением на страницах Air Force Times выступил подполковник ВВС Майкл Бойер.

В статье идет речь о том, что на май запланированы двенадцатидневные учения Northern Edge, которые проводятся раз в два года. Предполагается, что на севере высадятся сразу десять тысяч военнослужащих. Они проведут тренировку-отработку того, как «могут отреагировать в случае, если ситуация в Арктике достигнет точки кипения».


По данным Air Force Times, совместные учения армии, Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США в Тихом океане будут возглавлять ВВС.

Сгущая в своей публикации краски и предполагая возможное вторжение России в воздушное пространство США, журналисты цитируют заявление главы Северного командования, генерала Глена Ванхерка. В соответствии с ним, в минувшем, 2020-ом, году самолеты ВКС РФ приближались к воздушному пространству Америки со стороны Аляски чаще, чем когда-либо со времен окончания Холодной войны, пишет «Лента».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Sohu: США пригрозили нанести удар по России в случае удара по Украине и Донбассу

Сегодня, 15:30

В США предрекают вторжение России в Арктике

Сегодня, 14:45

Зеленский встретится с Эрдоганом на фоне обострения ситуации в Донбассе

Вчера, 19:30

В Китае оценили готовность США поддержать Украину

Вчера, 16:35

Китайские эксперты предрекли крах стране, которая посягнет на суверенитет России

Вчера, 15:10

Sohu: у США и стран НАТО нет шансов выстоять в случае войны против России

Вчера, 14:25

Sohu: Калининград может помочь РФ победить НАТО в случае войны в Прибалтике

Вчера, 10:55

Sohu: Беларусь начала стягивать военную технику к границе с Украиной

4-04-2021, 16:30

Бои в Донбассе связали с атаками на «Северный поток-2»

3-04-2021, 18:30

США и НАТО изыскали способ блокировать воды российского Северного морского пути

3-04-2021, 14:15

Le Figaro: РФ предостерегает Запад от военного вмешательства на Украине

3-04-2021, 12:00

Читатели Daily Mail высмеяли готовность Байдена поддержать Украину

3-04-2021, 09:00

У Турции возникли технические проблемы при использовании российских комплексов С-400

3-04-2021, 08:25

НАТО: российские летчики не выходят на связь с европейскими авиадиспетчерами

2-04-2021, 09:30

В американской политической элите зреет смена отношения к России

2-04-2021, 08:35

В Чехии отказали России и Китаю в строительстве АЭС

2-04-2021, 08:30

В Киеве заявили о возможном вторжении России с трех направлений

1-04-2021, 18:50

В Китае объяснили, почему весь мир начинает ненавидеть США

1-04-2021, 16:35

Турцию заподозрили в применении ЗРК С-400 против российских ВКС в Черноморском регионе

1-04-2021, 12:05

Результаты моделирования войны с Россией оказались неутешительными для США

1-04-2021, 08:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров