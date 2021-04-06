National Interest: поддержка США Киева может привести к ядерной войне с Россией

О возможных проблемах Украины в случае вмешательства США в ситуации в Донбассе заявил старший научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте Катона Тед Гален Карпентер.

В статье, которую опубликовало издание The National Interest, он спрогнозировал, во что может вылиться Киеву военная поддержка США, передает ИА «Красная Весна».

Он отметил, что политика нынешнего президента США Джо Байдена касательно Украины и Донбасса напоминает позицию Джорджа Буша-младшего касательно Грузии и Южной Осетии. Но сейчас существует риск ядерной войны, опасается эксперт.





«Администрация Байдена изо всех сил пытается заверить власти Украины в том, что США и НАТО поддерживают Киев в его все более острой конфронтации как с «сепаратистами», которых поддерживает Москва, так и с самой Россией», — отметил он.

В телефонном разговоре Джо Байден заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в «непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму».

Подобные заявления явно не способствуют стабильности в регионе, уверен эксперт. Ведь прозвучали они на фоне нарастания напряженности между Россией и Украиной. Из разных источников сообщалось о переброске военных на восток Украины и к границе Крыма. Россия не отрицает передислокацию своих сил к западной границе.

В такой ситуации администрация Байдена может спровоцировать серьезный конфликт на востоке Европы, опасается Карпентер.

Киев может последовать указаниям Запада, как это сделал когда-то Саакашвили. И для Украины тогда возможны только два сценария – плохой и ужасный. Так, если до вмешательства США не дойдет, то при поддержке Донбасса Россией Украине не позволят уничтожать самопровозглашенные республики, а их территории могут восстановиться до границ на момент оглашения независимости. И это в лучшем случае.

При вмешательстве США, если Вашингтон вдруг решит соблюсти свои негласные обещания обеспечения безопасности Украины, может дойти до нанесения ядерных ударов. И в таком случае Украина станет полем битвы двух могущественных держав, по окончании которой это государство попросту прекратит свое существование.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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