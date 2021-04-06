Начнём сначала: суд заново рассмотрит иск Пригожина к Шевченко

Юристы компании «Конкорд» уличили издание «Собеседник» во лжи в ходе судебного разбирательства по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя, сообщает ФАН .

Напомним, представители СМИ утверждают, что не отправляли Евгению Пригожину сообщения на электронную почту, но у юристов «Конкорда» есть нотариально заверенные письма от «Собеседника».

Ранее на базе Савеловского районного суда рассматривался иск Пригожина к журналисту Шевченко. Бизнесмен требует, чтобы корреспондента наказали за размещение на сайте «Собеседника» недостоверной информации о нем. Теперь процесс ведет новая судья Анастасия Миронова, заменившая Инну Гостюжеву, поэтому дело рассматривают сначала.

Известно, что в «Собеседнике» отрицают отправку Романом Шишкиным писем «Конкорду», но у юристов организации есть нотариально заверенное подтверждение, что адресат послания получил.

«Суд направил запрос в компанию Mail.ru Group, для выяснения личности отправителя писем с предложением заключить мировое соглашение. Сообщаем также, что суд приобщил представленное юристами компании «Конкорд» заключение специалиста-психолога, который подтвердил восприятие людьми порочащий характер высказываний ответчика в адрес истца», - сообщает пресс-служба компании.

Следующий суд состоится 26 мая в 09.30 по московскому времени.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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