Sohu: США пригрозили нанести удар по России в случае удара по Украине и Донбассу

В конфликт на востоке Украины готовы вмешаться США: Вашингтон озвучил свою позицию по Донбассу, подчеркнув, что может нанести удар по России в ответ на агрессию по отношению к Украине.

Риторика США касательно России продолжает ужесточаться, пишет Аvia.pro, ссылаясь на информацию, опубликованную информационным ресурсом «Sohu».

Несмотря на то, что Киев достаточно смело идет на обострение ситуации на линии разграничения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, Вашингтон вновь говорит о «российской агрессии». В США утверждают, что в случае если российская сторона решит защитить самопровозглашенные республики Донбасса либо вторгнется на территорию Украины, или будет атаковать ВСУ со своей территории, США могут ударить по РФ.

Стоит отметить, что Россия уже заявила о готовности защитить и свои границы, и своих граждан. А в Донбассе, по данным из разных источников, может проживать до 500 граждан РФ, поскольку выдача российских паспортов там проходит достаточно активно и немало жителей ЛДНР решили получить российское гражданство.





После обострения конфликта в Донбассе состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Блинкен подчеркнул, что он на встрече с Кулебой обсудил «пути укрепления сотрудничества в области безопасности» между Вашингтоном и Киевом.

Пентагон также не скрывает то, что следит за событиями на востоке Украины и обострение там вынудило американских военных перейти в состояние боевой готовности.

«Мы отслеживаем ситуацию с сообщениями украинской армии о размещении российских войск на границе. Мы очень, очень внимательно наблюдаем», - заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Комментируя происходящее, российские аналитики отмечают, что Киев пошел на обострение конфликта осознанно, выполняя указания Вашингтона. США же в свою очередь заинтересованы в том, чтобы получить повод для введения в отношении РФ новых жестких санкций, которые могли бы поставить крест на реализации проекта «Северный поток – 2», да и в целом ослабили Россию. Поэтому с этой целью они используют Киев и подогревают конфликт в Донбассе. А это может вылиться в удар России не только по Украине, но и по силам НАТО, если возникнет угроза жизни российским гражданам или российским границам.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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