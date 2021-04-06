Berlingske: При попытке наступать через Сиваш для российских войск многое может пойти не по плану

В последнюю неделю многие европейские и американские СМИ в своих передовицах пишут о том, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной и перебрасывает войска к ее границам. Одна из публикаций на эту тему появилась в издании Berlingske. Перевод статьи с датского был предоставлен изданием ИноСМИ .

Обозреватель сразу же с первых абзацев уверяет, что подготовка к войне - это «реакция Владимира Путина на оскорбление, сделанное в ходе интервью президентом США Джо Байденом».

Отмечается, что глава Белого дома сильно задел главу Кремля, когда заявил, что считает его «убийцей».

«Но это не повод развязывать войну в Европе», - сказано в публикации.

Автор, впрочем, сомневается, что до масштабного противостояния дойдет дело.

«Путин таким образом посылает сигнал Байдену о том, что Крым – российский», - рассуждает он.

Но решится ли пойти Путин на наступление со стороны Крыма. Датский автор сомневается. Он призывает вспомнить события Второй мировой. Немцы попытались это сделать, но наступать оттуда из-за необходимости преодолевать крупные заболоченные территории совершенно неудобно. Любая попытка идти вперед через Сиваш - это огромный риск того, что «многое может пойти не по плану».

Между тем, пишет обозреватель, из-за стягивания Россией войск к Украине уже начали страдать российские аграрии. Непонятно откуда у него такая информация, но сельхозпроизводители якобы столкнулись с трудностями при транспортировке продукции, ибо «не хватает вагонов, так как они задействованы для переброски танков и БМП».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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