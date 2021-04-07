Между Турцией и Китаем разразился конфликт из-за события 30-летней давности

Сегодня, 07:05

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Между Турцией и Китаем разразился конфликт из-за события 30-летней давности

Между Китаем и Турцией резко ухудшились отношения. На это повлияли трагические события, которые произошли 30 лет назад. Представители государств обменялись угрозами, а посол Китая вызван «на ковер». 

Так, в апреле между Турцией и Китаем в Twitter разразился дипломатический конфликт. Все началось с того, что мэр Анкары Мансур Яваш на своем аккаунте написал пост, посвященный резне в автономном районе Китая Синьцзян, которая произошла в 1990 году.


«Прошел уже 31 год, но мы до сих пор испытываем боль из-за резни, которая произошла в Восточном Туркестане, как в первый день трагедии», - написал Яваш.

Позже по поводу тех событий был опубликован более резкий пост. Однако его написал глава оппозиционной партии Турции IYI Parti Мераль Акшенер.

«В годовщину резни в Барыне я вспоминаю наших соотечественников в Восточном Туркестане, которые не поддались китайскому гнету. Мы не забудем их и не перестанем говорить о зверствах, с которыми им приходится сталкиваться. Восточный Туркестан будет независимым!», - написал на своей странице турецкий оппозиционер.

Представители Китая не смогли не отреагировать на данные заявления. Спустя короткое время посольство КНР в Анкаре выдвинуло обвинения турецким политикам в том, что они пытаются подорвать суверенитет государства.

«Китай оставляет за собой право дать ответ», - сообщили представители КНР.

В ответ на это представитель партии IYI Parti призвал Китай «остановить геноцид уйгуров». А Министерство иностранных дел Турции вызвало китайского посла «на ковер», чтобы предостеречь его от угроз в адрес турецких политиков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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