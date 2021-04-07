В США признали, что у НАТО не хватит сил противостоять России на Балтии

Сегодня, 13:50

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В США признали, что у НАТО не хватит сил противостоять России на Балтии

В США признали, что у НАТО не хватит сил противостоять России в Калининградском направлении. Страны Прибалтики в военном плане противостоять Москве не могут, даже при условии, что союзники окажут им поддержку. Об этом пишет журнал The National Interest. Перевод его статьи предоставлен изданием ИноСМИ.

Калининградская область, российский анклав в Центральной Европе, сосредоточил большое количество вооружений. Это уже давно вызывает беспокойство и глубокую озабоченность центрального командования НАТО. К слову, небезосновательно.


Перехваты самолетов союзников над воздушным пространством Балтийского региона становятся обыденной практикой. Представители российской власти довольно часто летают в Калининград и обратно, чем привлекают внимание натовской авиации.

Последний повод для беспокойства союзников - активизация деятельности ВС РФ в регионе. Готовится почва для проведения осенью сего года масштабных учений ЗВО и ВС Белоруссии «Запад-2021».

«ЗВО многочислен и (во многих отношениях) качественно превосходит военное присутствие НАТО в Балтийском регионе», - следует из доклада корпорации RAND.

В последних маневрах «Запада», датированных 2017 годом, РФ задействовала 680 единиц военной техники и порядка 13 тысяч военнослужащих - своих и белорусских.

В докладе констатируется, что у НАТО недостаточно средств, чтобы противостоять полномасштабному вторжению России в страны Балтии, хоть этот сценарий и выдается маловероятным.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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