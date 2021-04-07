НАТО отправляет на украинскую границу с Крымом 37 тысяч военных для участия в учениях

Сегодня, 13:10

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НАТО отправляет на украинскую границу с Крымом 37 тысяч военных для участия в учениях

Киев намерен усилить напряженность на границе с Крымом за счет дислоцирования сил НАТО из 37 тыс. военнослужащих - 20 тыс. американских военных и 17 тыс. военнослужащих других стран НАТО.

Как сообщает издание Soha, в Киеве заявляют, что по мере развития столкновений между Украиной и Россией Крым станет первой целью НАТО при пересечении границы с Россией.


Силы североатлантического альянса действительно дислоцированы рядом с Крымом для участия в крупномасштабных военных учениях «Defender Europe 2021». То есть, речь не идет о постоянном дислоцировании сил НАТО. Россия также начнет широкомасштабные военные маневры с задействованием сухопутных сил, боевой авиации и военно-морских сил.

Эксперты не исключают, что Украина может начать наступление на Донбасс в рамках маневров Альянса.

Развертывание сил НАТО на границе с Крымом обострит до предела отношения между Украиной и Россией. Как отмечают эксперты, Москва ответила на переброску сил НАТО к границе России усилением своих восточных рубежей.

Усиление границ позволит России отреагировать в случае, если ВСУ пойдут наступлением на Донбасс, где проживают сотни тысяч граждан России.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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